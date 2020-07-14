В Україні не можна знову обмежувати ділову активність через Covid-19, бо це може мати катастрофічні наслідки для економіки.

Про це заявила в.о. глави Національного банку України Катерина Рожкова.

– Напевно, економіка до якогось моменту могла вистояти під час тотального карантину, а потім – все. І ми бачимо це на прикладах інших країн: треба її назад запускати, інакше будуть катастрофічні наслідки. Такого обмеження активності, яке було у нас, не повинно більше бути, – заявила Рожкова.

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За її словами, підприємства повинні адаптуватися до нових реалій через пандемію: частину роботи перевести в онлайн, збільшити відстань між робочими поверхнями, ввести температурний скринінг.

– Нам доведеться просто жити та адаптуватися до цього вірусу, виробляти імунітет, користуватися вакцинами, але водночас працювати, – зазначила Катерина Рожкова.

Карантин в Україні

Через пандемії коронавірусу адаптивний карантин в Україні можуть продовжити.

Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне необхідність продовження карантину. Йдеться про продовження адаптивного карантину в регіонах.