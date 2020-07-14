Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого.
За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом – 27 154.
Водночас померло за добу 14 людей, загалом -1 412.
За статтю хвороба розповсюджується майже рівномірно, однак жінок все ж більше – 58%.
Статистика за областями:
- Вінницька область — 2 148 (+26)
- Волинська область — 3 080 (+9)
- Дніпропетровська область — 1 146 (+2)
- Донецька область — 765 (+6)
- Житомирська область — 1 542 (0)
- Закарпатська область — 4 055 (+67)
- Запорізька область — 622 (0)
- Івано-Франківська область — 3 127 (+56)
- Кіровоградська область — 674 (0)
- м. Київ — 6 350 (+112)
- Київська область — 3 090 (+22)
- Львівська область — 7 254 (+147)
- Луганська область — 95 (+2)
- Миколаївська область — 487 (+5)
- Одеська область — 2 258 (+50)
- Полтавська область — 334 (0)
- Рівненська область — 4 740 (+43)
- Сумська область — 341 (0)
- Тернопільська область — 2 276 (+16)
- Харківська область — 2 723 (+46)
- Херсонська область — 204 (0)
- Хмельницька область — 909 (+1)
- Чернівецька область — 5 184 (+23)
- Черкаська область — 755 (+1)
- Чернігівська область — 612 (+4)
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Наразі госпіталізовано 3 968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт.
Захворювання було підтверджено у 3906 дітей та 7499 медиків, з них 5 088 медпрацівників одужали.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%;
- 18-29 років – 11%;
- 30-49 років – 35%;
- 50-69 років – 38%;
- 70+ років – 9%.
Де найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 40.99%;
- Черкаси – 38.55%;
- Київ – 37.65%;
- Чернігів – 37.34%;
- Чернівці – 36.93%.
Коронавірус 13 липня
Для порівняння, коронавірус в Україні 13 липня виявили у 54 133 людей, а добовий приріст склав 612 осіб.
Померло за добу 15 людей, а вилікувалось 385 пацієнтів.
Найбільш ураженими регіонами були Львівська, Рівненська та Закарпатська області.