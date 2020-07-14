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Факти / Україна

Коронавірус не відступає: в Україні за добу виявили ще 638 хворих

Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого.

За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом – 27 154.

Водночас померло за добу 14 людей, загалом -1 412.

За статтю хвороба розповсюджується майже рівномірно, однак жінок все ж більше – 58%.

Статистика за областями: 

  • Вінницька область — 2 148 (+26)
  • Волинська область — 3 080 (+9)
  • Дніпропетровська область — 1 146 (+2)
  • Донецька область — 765 (+6)
  • Житомирська область — 1 542 (0)
  • Закарпатська область — 4 055 (+67)
  • Запорізька область — 622 (0)
  • Івано-Франківська область — 3 127 (+56)
  • Кіровоградська область — 674 (0)
  • м. Київ — 6 350 (+112)
  • Київська область — 3 090 (+22)
  • Львівська область — 7 254 (+147)
  • Луганська область — 95 (+2)
  • Миколаївська область — 487 (+5)
  • Одеська область — 2 258 (+50)
  • Полтавська область — 334 (0)
  • Рівненська область — 4 740 (+43)
  • Сумська область — 341 (0)
  • Тернопільська область — 2 276 (+16)
  • Харківська область — 2 723 (+46)
  • Херсонська область — 204 (0)
  • Хмельницька область — 909 (+1)
  • Чернівецька область — 5 184 (+23)
  • Черкаська область — 755 (+1)
  • Чернігівська область — 612 (+4)

Коронавірус в Україні 14 липня

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Наразі госпіталізовано 3 968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт.

Захворювання було підтверджено у 3906 дітей та 7499 медиків, з них 5 088 медпрацівників одужали.

Підтверджені випадки за віком: 

  • 0-17 років – 7%;
  • 18-29 років – 11%;
  • 30-49 років – 35%;
  • 50-69 років – 38%;
  • 70+ років – 9%.

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 40.99%;
  • Черкаси – 38.55%;
  • Київ – 37.65%;
  • Чернігів – 37.34%;
  • Чернівці – 36.93%.

Коронавірус 13 липня 

Для порівняння, коронавірус в Україні 13 липня виявили у 54 133 людей, а добовий приріст склав 612 осіб.

Померло за добу 15 людей, а вилікувалось 385 пацієнтів.

Найбільш ураженими регіонами були Львівська, Рівненська та Закарпатська області.

 

Фото: Dreamstime

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