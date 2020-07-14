Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого.

За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом – 27 154.

Водночас померло за добу 14 людей, загалом -1 412.

За статтю хвороба розповсюджується майже рівномірно, однак жінок все ж більше – 58%.

Статистика за областями:

Вінницька область — 2 148 (+26)

Волинська область — 3 080 (+9)

Дніпропетровська область — 1 146 (+2)

Донецька область — 765 (+6)

Житомирська область — 1 542 (0)

Закарпатська область — 4 055 (+67)

Запорізька область — 622 (0)

Івано-Франківська область — 3 127 (+56)

Кіровоградська область — 674 (0)

м. Київ — 6 350 (+112)

Київська область — 3 090 (+22)

Львівська область — 7 254 (+147)

Луганська область — 95 (+2)

Миколаївська область — 487 (+5)

Одеська область — 2 258 (+50)

Полтавська область — 334 (0)

Рівненська область — 4 740 (+43)

Сумська область — 341 (0)

Тернопільська область — 2 276 (+16)

Харківська область — 2 723 (+46)

Херсонська область — 204 (0)

Хмельницька область — 909 (+1)

Чернівецька область — 5 184 (+23)

Черкаська область — 755 (+1)

Чернігівська область — 612 (+4)

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Наразі госпіталізовано 3 968 осіб, з них 104 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарату ШВЛ — 441 пацієнт.

Захворювання було підтверджено у 3906 дітей та 7499 медиків, з них 5 088 медпрацівників одужали.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%;

18-29 років – 11%;

30-49 років – 35%;

50-69 років – 38%;

70+ років – 9%.

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 40.99%;

Черкаси – 38.55%;

Київ – 37.65%;

Чернігів – 37.34%;

Чернівці – 36.93%.

Коронавірус 13 липня

Для порівняння, коронавірус в Україні 13 липня виявили у 54 133 людей, а добовий приріст склав 612 осіб.

Померло за добу 15 людей, а вилікувалось 385 пацієнтів.

Найбільш ураженими регіонами були Львівська, Рівненська та Закарпатська області.