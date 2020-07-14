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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 14 липня зафіксували 112 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 350 підтверджених випадків захворювання.

Хто захворів за останню добу:

  • 50 жінок у віці від 20 до 79 років
  • 56 чоловіків віком від 22 до 84 років
  • чотири дівчинки від чотирьох до 15 років і два хлопчики – 12 і 16 років.

За добу до медзакладів міста госпіталізували дев’ять пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Печерський район – 646 хворих;
  • Шевченківський район – 527 хворих;
  • Солом’янський район – 582 хворих;
  • Дніпровський район – 749 хворих;
  • Святошинський район – 549 хворих;
  • Деснянський район – 758 хворих;
  • Подільський район – 433 хворих;
  • Голосіївський район – 496 хворих;
  • Оболонський район – 522 хворих;
  • Дарницький район посилання – 1 048 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого.

За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом – 27 154.

Водночас померло за добу 14 людей, загалом -1 412.

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