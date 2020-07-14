У Києві 14 липня зафіксували 112 нових хворих на коронавірус.
Сьогодні в Києві вже 6 350 підтверджених випадків захворювання.
Хто захворів за останню добу:
- 50 жінок у віці від 20 до 79 років
- 56 чоловіків віком від 22 до 84 років
- чотири дівчинки від чотирьох до 15 років і два хлопчики – 12 і 16 років.
За добу до медзакладів міста госпіталізували дев’ять пацієнтів, решта – на самоізоляції.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 646 хворих;
- Шевченківський район – 527 хворих;
- Солом’янський район – 582 хворих;
- Дніпровський район – 749 хворих;
- Святошинський район – 549 хворих;
- Деснянський район – 758 хворих;
- Подільський район – 433 хворих;
- Голосіївський район – 496 хворих;
- Оболонський район – 522 хворих;
- Дарницький район посилання – 1 048 хворих.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого.
За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом – 27 154.
Водночас померло за добу 14 людей, загалом -1 412.