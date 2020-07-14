В останні дні одужавших від коронавірусу в Україні стає більше ніж захворілих. В лідерах за кількістю інфікованих Covid-19 залишається Львівщина. Лікарні там заповнені на 40%.

Та це не заважає місцевій владі пом’якшувати карантинні обмеження. Нині в області працюють готелі, ресторани та спортклуби.

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Заповнені важкохворими лікарні й на Волині. Ледве справляються із напливом заражених і в Івано-Франківських лікарнях. Одна з метаморфоз хвороби – її тривалість стала довшою.

Олександрівська лікарня у Києві також заповнена. Головний лікар каже, що попри очікування послаблення вірусу, літо дало стрибок тяжких ускладнень.

Вірус не завжди проявляється одразу. Це вводить людей в оману. Вони запускають хворобу, а натомість отримують ускладнення.

Додають роботи медикам і фейки, що вірусу нібито не існує. Вони відправляють на лікарняне ліжко більше людей, ніж послаблення карантину.

А тим часом науковці вже підрахували, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні може сягати 150 тис. Це розрахунки Київської школи економіки. Тож виходить, що українська медицина виявляє тільки кожного третього хворого на Covid-19.

Державна машина дає збій і з тестами. На місцях виявилися непідготовленими до сценарію стрімкого зростання захворюваності. В лабораторіях черги для перевірки тестів на коронавірус. Їх інколи доводиться чекати більше тижня.

У Мінохоронздоров’я запевняють, що усім кому потрібні тести – їх роблять. Та насправді із тестуванням на місцях картина виглядає подекуди зовсім по-іншому. Так у Білій Церкві одразу кілька родин заявили, що з них вимагали гроші за проведення тестів на коронавірус.

Попри ріст захворюванності, все більше українців збирають валізи та їдуть відпочивати. Нерідко – закордон.

Деякі країни вимагають результатів тестів, як от Хорватія. Українці повинні надати довідку про негативний тест на Covid-19, який був зроблений не пізніше ніж за 48 годин. Або ж пройти двотижневу самоізоляцію.

Але без ексцесів все рівно не обходиться. Нещодавно завершилася епопея з 17 українськими мандрівниками, яких затримали у Греції. Там вони провели кілька днів в ізоляторі при жахливих умовах

Чотирьом пасажирам дозволили лишитись в ЄС, а 13 повернули до України. Утім авіакомпанія, яка продала квитки, про заборону виїзду пасажирам попередньо не повідомила.

Але українці ще раз наступили на ті ж самі граблі, в Афінах знову затримали українку. Незабаром ситуація може повторитися і в Італії. З Харківського аеропорту тепер можна буде полетіти до Мілану.

Європейський лоукост запустив новий напрямок, квитки вже продають. От тільки сама Італія дозволу на в’їзд для туристів з України не давала.

МЗС вже звернулося до авіаперевізників зупинити продаж квитків українцям, у яких немає підстав для в’їзду в країни призначення.

Науковці застерігають, що коронавірус ще не набрав повної сили. Він швидко змінюється, а тому пік захворюваності ще попереду.

Вимоги для закордонних подорожей українців під час карантину

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив вимоги для в’їзду до шести країн, які відкрили кордони для українських туристів.

На кордоні з Туреччиною потрібно пройти медогляд, у разі виявлення симптомів коронавірусу зробити безкоштовний ПЛР-тест. Також ця країна вимагає страховий поліс на Covid-19. Його можна придбати онлайн або у туроператора чи безпосередньо в аеропорту.

За словами Кулеби, у Сербію дозволений в’їзд без обмежень, а в Хорватію для в’їзду потрібен результат ПЛР-тесту або зобов’язання пройти 14-денний карантин. Також туристи, які планують відпочинок у Хорватії, повинні зарезервувати собі житло.