В Україні хворі на коронавірус отримають медичну допомогу незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

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– Якщо є перші ознаки коронавірусу, особливо підвищення температури вище 38, важке дихання, біль у грудній клітині, потрібно викликати швидку допомогу. Буде надаватись лікування незалежно від того, чи є у пацієнта договір з сімейним лікарем. Також під госпіталізацію підпадають усі, хто мають супутні захворювання, – заявив міністр.

Також Степанов уточнив, що наразі можна укласти декларацію онлайн.

Окрім того, усім хворим на коронавірус лікування надаватиметься безкоштовно. В Україні ухвалили усі необхідні нормативні акти за якими надається медична допомога.

У вартість лікування, яке забезпечує держава, входять усі ліки, маніпуляції та підвищена зарплатня для медичних працівників у розмірі 300%.

Коронавірус в Україні

Станом на 14 липня в Україні зафіксовано 54 771 хворих на коронавірус. За добу Covid-19 виявили ще у 638 осіб. Одужав за добу 651 пацієнт, загалом – 27 154.

Найбільша кількість хворих у Львівській області (7 254), у Києві (6 350), Чернівецькій області (5 183), Рівненській (4 740).