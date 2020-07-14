В Україні 14 липня є хороші новини – кількість людей, які вилікувались, більше за кількість нових випадків коронавірусу.

За добу виявили 638 хворих, тоді як побороли її 651 особа.

Загалом захворів 54 771 українець. Померло за добу 14 людей, загалом – 1 412.

У п’ятьох областях не виявили жодного випадку. Найбільше хворих на Львівщині, Києві та Рівненщині.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус у Києві

У столиці виросла кількість хворих. За добу виявили 112 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 350 підтверджених випадків захворювання.

Карантин в Україні

Новий навчальний рік може розпочатись 1 вересня з нововведеннями. У МОЗ розглядають можливість навчання в кілька змін.

У Одесі заборонили роботу ресторанів і нічних клубів після 23.00.

Епідемічна ситуація у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Одеській, Рівненській, та Чернігівській областях не відповідає критеріям Міністерства охорони здоров’я і там послаблювати карантин не можна.

В Україні хворі на коронавірус отримають медичну допомогу незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

Прогноз пандемії коронавірусу

Дослідження мобільності населення показує, що українці активно порушують карантин. Їх мобільність уповільнює тенденцію спаду пандемії коронавірусу в Україні.

Про це йдеться у дослідженні команди проекту Форсайт Covid-19 від Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

Дані моделювання вказують на початок тенденції повільного згасання пандемії у другій половині липня.