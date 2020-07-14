Під час другого позачергового засідання Верховної Ради народні депутати відправили на повторне перше читання законопроект (№3133), яким передбачено звільнення директора НАБУ, якщо його притягнуть до відповідальності за корупцію.

284 нардепи підтримали таке рішення на прохання авторів документу.

Він зокрема передбачає внесення змін до законів щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах.

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав друге позачергове засідання на вимогу 150 народних депутатів. І закрив його за три хвилини.

Під час першого позачергового засідання 14 липня Рада ухвалила важливий документ – закон про гральний бізнес в Україні. Його підтримали у другому читанні 248 нардепів.

Проте у парламенті зареєстровано дві постанови, які блокують його підписання.