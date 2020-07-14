МЗС України проінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зробить все для того, щоб противник заплатив за цей злочин високу ціну.

– МЗС проінформує партнерів про те, як грубо вкотре порушуються норми міжнародно-гуманітарного права окупаційними силами. Зокрема, сьогодні я буду проводити зустріч з представником ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі пані Хайді Грау, і це питання ми також детально обговоримо, – сказав Кулеба.

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Він зазначив, що вбивство українського медика на фронті не залишиться без уваги наших міжнародних партнерів.

– Ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу ціну. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки військового злочину, а з моральної точки зору йдеться про акт варварства, – зазначив міністр, додавши, що особисто контролюватиме хід цієї ситуації.

Вбивство медика

12 липня на Донбасі бойовики обстріляли військових медиків під час евакуації тіла загиблого воїна. В результаті обстрілу один медик загинув, ще двоє постраждали.