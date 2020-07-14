Ціна “обіцянкам” Росії: Зеленський про розстріл військових біля Зайцевого

Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством і пораненням українських військових на Донбасі 13 липня.

Глава держави доручив головнокомандувачу ЗСУ та заступнику керівника Офісу президента поїхати на Донбас з метою вивчення обставин обстрілу українських військових у районі Зайцевого.

– Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну “обіцянкам” тієї сторони, – наголосив президент.

Розстріл українських військових “ще раз підкреслює, що війна триває”, додав Зеленський.

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Розстріл військових біля Зайцевого

13 липня бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого.

Унаслідок обстрілу військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

У штабі ООС повідомляли, що ворог розстріляв представників евакуаційної групи практично впритул.