Ціна “обіцянкам” Росії: Зеленський про розстріл військових біля Зайцевого

Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством і пораненням українських військових на Донбасі 13 липня.
Глава держави доручив головнокомандувачу ЗСУ та заступнику керівника Офісу президента поїхати на Донбас з метою вивчення обставин обстрілу українських військових у районі Зайцевого.
– Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну “обіцянкам” тієї сторони, – наголосив президент.
Розстріл українських військових “ще раз підкреслює, що війна триває”, додав Зеленський.
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Розстріл військових біля Зайцевого
13 липня бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого.
Унаслідок обстрілу військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.
У штабі ООС повідомляли, що ворог розстріляв представників евакуаційної групи практично впритул.