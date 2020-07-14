У Рівненській області послабили карантин

У Рівненській області послаблюють карантинні заходи, запроваджені через велику кількість випадків коронавірусу.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, Рівненська область вже вийшла з червоної зони. При допустимій нормі менше 11% випадків коронавірусу зараз 10,6%.

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– Скликав позачергове засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка дозволила роботу установ культури і кінотеатрів за умови наповненості залів не більше 50%, – написав Коваль в Facebook.

Також він додав, що 15 липня буде розглянута можливість відновлення роботи ресторанів, кафе, барів, їдалень в приміщеннях.

До речі, в дослідженні команди проекту Форсайт Covid-19 від Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку говориться, що українці активно порушують карантинні обмеження.

Зараз, крім Києва і заходу країни, погіршилися показники в Харківській, Донецькій та Одеській областях.