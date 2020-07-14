В Одесі дайвери під час занурення виявили на дні станковий кулемет Максима.

Зброю, яку використовували під час багатьох воєн у минулому, знайшли у Чорному морі біля пляжу Ланжерон.

На кулемет Максима натрапили працівники дайвінг-центру Океан, які влаштували в районі Ланжерону підводний музей.

Кулемет знайшли якраз біля музей завдяки шторму і підводним течіям, які розчистили дно.

Кулемет Максима – станковий кулемет, розроблений британським зброярем американського походження Хайремом Стівенсом Максимом у 1883 році.







В Одесі біля пляжу Ланжерон знайшли кулемет Максима / 2 фотографии

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На одеських пляжах не рекомендують купатися

10 липня Центр громадського здоров’я повідомив про невідповідну якість води на чотирьох пляжах Одеси.

До переліку пляжів із відхиленнями показників якості води увійшли Аркадія, Дельфін, 13 і 16 станції Великого Фонтану.

Джерело: Військова академія м.Одеса

Фото: Військова академія м.Одеса