Антон Желепа – винуватець ДТП на Старообухівській трасі, яка забрала чотири життя 12 липня.

Желепа проживає в Києві на вулиці Тростянецькій в Дарницькому районі. У соцмережах сусіди відразу впізнали його, оскільки він має погану славу.

За їхніми словами, через Желепу часто у двір приїжджала поліція.

– Буквально три дні тому на лавочці валявся в наркотичному стані. Йому довічне треба, щоб дали, – сказала сусідка.

Двірник Лариса розповіла, що бачила його за день до ДТП.

– Як він у тій Конча-Заспі опинився? Я його вчора вранці бачила, він вже був ніякий, – сказала вона.

Виявилося, що Желепа їздив в Конча-Заспу влаштовуватися на роботу.

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Його майбутній роботодавець Олександр шукав водія для своїх дітей і погодився взяти Желепу.

– Років 10 тому, коли у мене бізнес був, він працював у мене водієм. Він каже: “Сан Санич я вже не п’ю, я вже не вживаю, можна до вас на роботу?”Я сказав, “Під’їжджай”, – розповів він.

Він залишив Желепу на 10 хвилин і відійшов до сусіда, а коли повернувся виявив, що його позашляховик Mercedes зник.

Через 20 хвилин після ДТП авто подали в розшук.

ДТП на Старообухівській трасі

12 липня сталася смертельна ДТП на Старообухівській трасі. В аварії загинула сім’я. З них сімейна пара, а також двоє дітей восьми і 10 років. Ще одна дитина, 14-річний хлопчик, перебуває в лікарні у важкому стані.

Сам Желепа не отримав практично ніяких каліцтв. Поліція встановила, що чоловік перебував за кермом п’яним. Драгер показав 1,32 проміле, що означає вживання водієм половини пляшки горілки.

Желепа має чотири судимості. Зокрема, 2007 році він сів за побиття поліцейського.

У 2010 році він відсидів 3,5 роки за ДТП, в якому померла жінка.

У 2016 році за дрібне хуліганство і в 2019 році за побиття чоловіка, за що він відшкодував матеріальний збиток.