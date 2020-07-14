13 липня в Харкові пройшли сильні зливи, які затопили кілька вулиць і перетворили дороги на річки.

Ливневки в Харкові не справляються з великою кількістю води. У місті “попливли” навіть центральні вулиці Пушкінська і Шевченка, а також проспекти Гагаріна і Науки.

Дороги всередині кварталів теж сильно затоплені.

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За словами автомобілістів, місцями рівень води досягав капота. Багато з них просто глухли.

Повінь у Західній Україні

З 22-24 червня на заході України вирувала негода і спричинила повінь. В одному з районів Закарпаття за кілька годин випала місячна норма опадів.

Повінь у Західній Україні забрала життя трьох людей.

Сильно постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області.

Уряд України виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню постраждалих областей.

Фото: АТН