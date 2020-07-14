Комісія визначила порогові бали тестів ЄФВВ 2020.

За інформацією МОН, мінімальна допустима кількість балів для єдиного фахового вступного випробування для вступу на правничі спецальності цьогоріч складає:

для тесту із загальних навчальних правничих предметів – 10 правильних відповідей;

для тесту з восьми базових правничих дисциплін – 30 правильних відповідей.

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Крім того, через звернення учасників тестування комісія дискваліфікувала ще два питання тесту з восьми базових правничих дисциплін. Загалом з блоку Право прибрали питання – 31, 36, 67 та 75.

Вступна кампанія 2020

Через карантин ЗНО 2020 та вступні іспити до магістратури цьогоріч довелося перенести на червень та липень.

Вплине він і на вступну кампанію.

За словами тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, зміни будуть, але незначні.

Детальніше про вступну кампанію 2020 читайте в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.