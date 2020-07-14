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Факти / Україна

Визначено порогові бали тестів ЄФВВ 2020

Комісія визначила порогові бали тестів ЄФВВ 2020.

За інформацією МОН, мінімальна допустима кількість балів для єдиного фахового вступного випробування для вступу на правничі спецальності цьогоріч складає:

  • для тесту із загальних навчальних правничих предметів – 10 правильних відповідей;
  • для тесту з восьми базових правничих дисциплін – 30 правильних відповідей.

Читайте: Коли будуть відомі результати ЗНО 2020

Крім того, через звернення учасників тестування комісія дискваліфікувала ще два питання тесту з восьми базових правничих дисциплін. Загалом з блоку Право прибрали питання – 31, 36, 67 та 75.

Вступна кампанія 2020

Через карантин ЗНО 2020 та вступні іспити до магістратури цьогоріч довелося перенести на червень та липень.

Вплине він і на вступну кампанію.

За словами тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, зміни будуть, але незначні.

Детальніше про вступну кампанію 2020 читайте в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міносвіти

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