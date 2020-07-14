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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Засідання Верховної Ради 14 липня: онлайн-трансляція

14 липня о 15.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков напередодні підписав відповідне розпорядження на вимогу 158 нардепів.

верховна рада

На порядку денному шість законопроектів, зокрема – щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, а також щодо державної підтримки дитячих центрів Артек і Молода гвардія під час карантину.

Сьогодні також відбудеться друге позачергове засідання – за вимогою 150 народних депутатів, на якому розглянуть зміни до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

МОЗ планує під час карантину відкрити один дитячий табір – у Херсонській області.

Він працюватиме у тестовому режимі з дотриманням всіх правил і рекомендацій.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, табір відкриють лише на 14 днів для дітей з Херсонської області. Але це буде не раніше серпня.

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