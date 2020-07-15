В Україні різко виросла кількість нових хворих на коронавірус. Водночас, одужало більше людей, ніж захворіло.

За добу в Україні захворіли ще 836 людей, а вилікувались за день 977 пацієнтів.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 зупинилась на цифрі 55 607.

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Найбільше нових випадків у Львівській області – 171, а також у Києві – 147.

У ЗСУ – 14 випадків коронавірусу.

Коронавірус у Києві

У столиці абсолютний антирекорд – 147 випадків за добу. До лікарень госпіталізували девять хворих. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Вилікувалось 36 киян, загалом 2 160 осіб.

Карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні триває до 31 липня. Але у МОЗ вже прогнозують, що продовжать його ще на місяць. Відповідні документи уже розробляються.

Коронавірус прийшов до Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку на Вінниччині. Covid-19 виявили у семи співробітників інтернату та у семи пацієнтів.

Рівненська область послабила карантин. Дозволили роботу ресторанів і барів.

Правила для допуску у школу з 1 вересня

МОЗ та МОН разом розробляють правила, за якими діти навчатимуться з 1 вересня.

У школи дітей мають приводити батьки, на вході буде температурний скринінг. Обов’язковим атрибутом стає захисна маска.

Уточнені правила опублікують до кінця місяця.