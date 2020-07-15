Бойовики “Л/ДНР” не випускають на підконтрольну Україні територію абітурієнтів, які їдуть вступати в українські виші без ЗНО. Окупанти відмовляють випускникам під приводом карантину.

Представник Донецька в ТКГ, журналіст Денис Казанський повідомив, що дозвіл на перетин лінії розмежування видає так званий міжвідомчий штаб бойовиків, вони ж у свою чергу випускають тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території.

– Абітурієнтів спеціально тримають у неволі, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських вишах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що вступати треба в “університети ДНР”, – написав Казанський.

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Вступ без ЗНО

Жителям тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму і населених пунктів на лінії розмежування дозволили вступати до закладів вищої освіти без складання ЗНО.

Відповідний законопроект, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, а 10 липня його підписав президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Денис Казанський