На територію України з тимчасово окупованих територій на Донбасі доправлять тіло українського військового, який загинув 13 липня біля населеного пункту Зайцеве.

– Сьогодні, 15 липня відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, – повідомляє штаб ООС.

За даними Генерального штабу, йде підготовка тіла до транспортування на його місця поховання.

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Відомо, що 13 липня українські позиції обстріляли бойовики із стрілецької зброї та гранатометів. Внаслідок чого загинув один військовий, другий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Того ж дня під час евакуації тіла окупанти вбили одного медика, здійснивши обстріл. Група з трьох військовослужбовців у білих касках отримала підтвердження режиму Тиша і попрямували за загиблим українським солдатом, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве.

Бойовики відкрили вогонь, через що медик загинув, ще один отримав поранення, а третій бойове травмування.