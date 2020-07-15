Курс долара на 15 липня здорожчав на 6 копійок порівняно з попереднім днем.

На сьогодні Національний банк України встановив курс іноземної валюти 27,14 грн/$1.

Євро також здорожчало, але суттєвіше – на 19 копійок. Курс цієї валюти НБУ встановив на рівні 30,87 грн/€1.

Російський рубль трохи здешевшав і становить 0,381 грн.

Курс валют в Україні на 15.07:

$1 – 27,14 грн;

€1 – 30, 87 грн;

1 польський злотий – 6, 89 грн;

10 російських рублів – 3,81 грн.

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Обвал гривні після відставки глави НБУ

Курс гривні втратив майже цілу гривню після того, як уже колишній глава Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку.

Згідно з курсом НБУ на 3 липня, рівень української валюти вперше за три місяці стабільності перевалив за 27 грн за $1.