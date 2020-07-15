В Україні в середу, 15 липня, стартує ЗНО з географії, в якому братиме участь понад 80 тис. абітурієнтів. Тестування стартує об 11.00.

Наш світ неймовірний, цікавий та захопливий – це ті істини, які зрозуміє кожен, хто вивчав географію.

Хто хоче цікавих фактів про нашу планету? Так, найкоротшим найменуванням місцевості у світі стала назва села А, що означає річка. Воно розташовується на кордоні Норвегії та Швеції. Найдовша географічна назва –

Krungthepmahanak

honbovornratanakosi

nmahintharayutthayamahadilokpop

oparatratchathaniburiromudomratc

hanivetmahasathanamornpimanava

tarnsathitsakka

thattiyavisnukarmprasit.

Це літературна назва Бангкока (Таїланд).

А в чому особливість Саргасового моря? У нього взагалі немає берегів.

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Україні також є чим здивувати світ. До речі, найдавнішу мапу, про яку відомо людству, знайшли саме на території нашої держави, у селі Межиріччя Рівненської області. Мапу вибито на кістці мамонта, а її вік приблизно 15 тис. років.

Крім того, в Україні знаходиться одна з найбільших пустель Європи – Олешківська. Однак, якщо точніше, то Олешківські піски – це напівпустеля.

Ця наука складається не лише з цікавинок, про які можна годинами захопливо читати, а й з безлічі розрахунків. Тому школярам за п’ять років вивчення географії доводиться опанувати неймовірну кількість знань. А чи може доросла людина похизуватися таким багажем? Для всіх охочих Факти ICTV створили тест на основі завдань із ЗНО з географії, аби ви могли перевірити, чи підкориться вам ця наука.

ЗНО 2020

Основна сесія ЗНО 2020 стартувала 25 червня, а завершиться 17 липня.

Вона планувалася на 21 травня – 15 червня, проте пандемія коронавірусу та карантин внесли свої корективи.

Ба більше, ЗНО у 2020 році зробили не обов’язковим для усіх випускників. Так, тестування доведеться скласти лише тим, хто планує вступати до вишів.

З нагоди ЗНО Факти ICTV створили тест на основі ЗНО 2019 на знання української мови.