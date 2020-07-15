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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

15 липня в Україні коронавірус зафіксували у 836 українців. Усього хворобу підтвердили у 55 607 особи.

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Пряма трансляція
09:44 - 15 липня

У МОЗ назвав головні правила для навчання в школах з вересня:

  • при вході вимірювання температури для працівників та дітей;
  • батьки приводять дітей у школу;
  • усі повинні носити маски;
  • у школах мають бути антисептики.

Детальну інструкцію опублікують ближче до 1 вересня.

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09:32 - 15 липня

У Києві 15 липня зафіксували 147 випадків коронавірусу.

Померла одна людина, загалом 126 людей.

Побороли хворобу 36 киян, загалом 2 160 осіб.

Підозри на коронавірус у 14 794 киян.

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09:29 - 15 липня

Коронавірус по областях України:

  • Вінницька обл. — 2 194 (1 623 одужали);
  • Волинська обл. — 3 117 (1 840 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1 155 (1 045 одужали);
  • Донецька обл. — 767 (281 одужали);
  • Житомирська обл. — 1 550 (1 204 одужали);
  • Закарпатська обл. — 4 112 (1 379 одужали);
  • Запорізька обл. — 631 (526 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 3 178 (1 246 одужали);
  • м. Київ — 6497 (2 160 одужали);
  • Київська обл. — 3 128 (2 054 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 674 (593 одужали);
  • Луганська обл. — 97 (74 одужали);
  • Львівська обл. — 7 425 (1 167 одужали);
  • Миколаївська обл. — 494 (389 одужали);
  • Одеська обл. — 2 314 (1 031 одужали);
  • Полтавська обл. — 337 (305 одужали);
  • Рівненська обл. — 4 782 (3 101 одужали);
  • Сумська обл. — 346 (300 одужали);
  • Тернопільська обл. — 2 292 (1 446 одужали);
  • Харківська обл. — 2 787 (1 508 одужали);
  • Херсонська обл. — 205 (186 одужали);
  • Хмельницька обл. — 922 (778 одужали);
  • Черкаська обл. — 771 (605 одужали);
  • Чернівецька обл. — 5 208 (2 998 одужали);
  • Чернігівська обл. — 624 (292 одужали).

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 15 липня

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09:10 - 15 липня

Карантин в Україні продовжать ще на місяць, заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Нині у Міністерстві охорони здоров’я готують проект постанови, її розгляне Кабмін на наступному тижні.

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня.

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09:07 - 15 липня

За добу в Україні захворіли коронавірусом 836 людей, загалом 55 607.

Одужали за день 977 пацієнтів, а з початку епідемії – 28 131.

Померли від ускладнень, викликаних Сovid-19, ще 15 осіб, загалом – 1 427.

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22:24 - 14 липня

Рада ухвалила в цілому законопроект №3781 про додаткову державну підтримку дитячих центрів Артек і Молода гвардія на час карантину.

Він дозволяє адміністрації зазначених дитячих центрів продавати 10% путівок самостійно та передбачає будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури для цих центрів за рахунок держави.

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20:29 - 14 липня

У Рівненській області послаблюють карантинні заходи, бо регіон вийшов із “червоної зони”.

Станом на вечір 14 липня відсоток виявлення випадків інфікування Covid-19 складає 10,6 за допустимої норми менше 11%.

– Це означає, що Рівненщина може послабити карантинні обмеження, – написав голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook.

В області дозволили роботу закладів культури та кінотеатрів за умови наповненості залів не більше 50%.

– Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень у приміщеннях, – додав голова ОДА.

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20:00 - 14 липня

З 15 липня у Львові відновлять роботу готелі та хостели. Рішення ухвалили на засіданні міської комісії ТЕБ і НС, звітує прес-служба Львівської міськради.

Водночас під забороною залишається робота кінотеатрів та театрів.

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18:24 - 14 липня

Львівська міська рада ухвалила рішення послабити карантин у місті. Про це звітує прес-служба міськради.

З 17 липня у Львові дозволять роботу дитячих садочків усіх форм власності.

А з 15 липня відчиняться інклюзивно-ресурсні центри та заклади, які пропонують послуги із розміщення.

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17:18 - 14 липня

За добу у Житомирській області не виявили жодного нового хворого на коронавірус. Про це звітує прес-служба Житомирської ОДА.

Загалом у місті станом на 14 липня підтвердили 1 524 випадки інфікування.

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