У обмінних пунктах на ранок 15 липня курс долара до гривні зросла на 5 коп. і становить 27,25 грн.
Євро зросла на 15 копійок, і продається по 30,95 грн.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,00 грн за $. € продають за курсом 30,40 грн.
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Курс валют від Нацбанку
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,14 грн/$.
Тенденція показує третій день ослаблення гривні, і нині становить 6 коп.
Євро також здорожчало, але суттєвіше – на 19 копійок. Курс цієї валюти НБУ встановив на рівні 30,87 грн/€1.
Джерело: finance.ua