Єпископ щось передчував: причина смерті Мілана Шашіка

Мілан Шашік помер увечері, 14 липня. Причиною смерті єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії став тромб, що відірвався.

Шашік хворів на варикоз, повідомив єпископ-помічник Ніл Лущак з посиланням на медиків.

Владиці Мілану стало зле ще вранці, що змусило його здати аналізи та звернутися до лікарні. У медзакладі Шашік залишився до вечора. Там надвечір у нього відірвався тромб, через що він помер.

Ніл Лущак повідомив, що перед пандемією Шашік склав заповіт, а в день смерті попросив уділити Таїнство Єлеопомазання.

– Єпископ Мілан Шашік щось передчував, – сказав єпископ-помічник.

Що відомо про Мілана Шашіка

Народився Шашік 17 вересня 1952 року в Словаччині, а Україну вперше відвідав на початку січня 1991 року.

12 листопада 2002 року Папа Римський Іван-Павло II призначив о. Мілана титулярним єпископом Бононії, Апостольським Адміністратором ad nutum Sanctae Sedis Мукачівської єпархії Греко-Католицької Церкви із осідком в Ужгороді.

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Після призначення Апостольським Адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії, 6 січня 2003 року владика Мілан Шашік отримав архиєрейське рукоположення з рук Папи Івана Павла ІІ.

17 березня 2010 року іменований єпархом Мукачівської єпархії. 24 квітня святково введений на кафедру в Ужгородському соборі Воздвиження Чесного Хреста.

Джерело: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net