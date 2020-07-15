15 липня буде лише ранкове пленарне засідання Верховної Ради, яке традиційно розпочнеться о 10.00, з 16.00 – нардепи працюють у комітетах, фракціях та групах.

Передусім нардепи повинні призначити представників ВР до складу комісій з проведення конкурсів на посади директора Державного бюро розслідувань та адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також на порядку денному – призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня) і затвердження календарного плану четвертої сесії.

У першому читанні Рада розгляне зміни до регламенту та закону Про статус народного депутата України щодо підстав відсутності нардепів на пленарних засіданнях.

На друге читання виносяться проекти законів про оборонні закупівлі та про розвідку, а також зміни до закону Про Службу зовнішньої розвідки.

Чергові місцеві вибори Верховна Рада планувала призначити ще 13 липня.

Проте президент України Володимир Зеленський попросив у той день зняти з порядку денного три законопроекти, серед яких і проект постанови №3809.

Джерело : Верховна Рада

