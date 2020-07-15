ПАТ Центренерго почне купувати вугілля шахти Надія з 15 липня

Щонайменше 550 тон вугілля на добу постачатиме для ПАТ Центренерго шахта Надія. Про це у вівторок, 14 липня, повідомив директор вуглевидобувного підприємства Ігор Пиляй. Така домовленість була досягнута на переговорах із дирекцією Центренерго.

– Наразі шахта Надія є єдиним в Україні вугледобувним підприємством без державної підтримки. У період до 2019 року на підприємстві були накопичені значні борги на загальну суму 50 млн грн, із них 39 млн – борги по зарплаті. Тож ми вдячні керівництву Центренерго за простягнуту нам руку допомоги. Зі свого боку будемо працювати над видобутком достатніх обсягів вугілля належної якості, – заявляє Ігор Пиляй.

В ПАТ Центренерго інформацію підтвердили та обіцяють дотримання домовленостей.

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– Попри те, що наше звернення до державних банків про надання для Центренерго кредитної лінії досі залишається без відповіді, ми погодилися піти назустріч шахтарям на прийнятних для обох сторін умовах. Йдеться, зокрема, про достатні обсяги відвантажень та якість вугілля. З нашого боку буде забезпечене виконання усіх фінансових зобов’язань за договорами. Водночас, сподіваюся, що рішення про надання нам кредиту завдяки сприянню міністра Ольги Буславець буде ухвалене найближчим часом, – повідомив в.о. генерального директора ПАТ Центренерго Олександр Корчинський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ефірі Свободи слова на Олексій Оржель повідомив, що об’єднувати держшахти в один холдинг є недоцільним.