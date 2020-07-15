Погода в Україні на сьогодні - 15 липня 2020

Погода в Україні 15 липня буде без опадів майже на всій території України.
У середу вночі і вдень прогнозують дощ у чотирьох областях – Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській.
- На сході температура вночі до +14°, вдень до +24°.
- На заході України термометри покажуть уночі до +11°, вдень до +23°.
- На півдні температура прогріється вночі до +13°, вдень до +27°.
- У північних областях температура вночі до +13°, вдень до +22°.
- У центрі очікується температура вночі до +11°, вдень до +23°.
У Києві 15 липня буде мінлива хмарність, температура вночі до +11°, вдень до +22°.
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Прогноз погоди на липень
Згідно з прогнозом погоди на липень 2020 року, Україна пройшла період багатоденних дощів на початку місяця. Але сильні опади повинні повернуться ще наприкінці липня.
Середня температура в Україні зафіксується на рівні від +27° до +32°.