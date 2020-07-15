Погода в Україні на сьогодні - 15 липня 2020

Погода в Україні 15 липня буде без опадів майже на всій території України.

У середу вночі і вдень прогнозують дощ у чотирьох областях – Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській.

На сході температура вночі до +14°, вдень до +24°.

На заході України термометри покажуть уночі до +11°, вдень до +23°.

На півдні температура прогріється вночі до +13°, вдень до +27°.

У північних областях температура вночі до +13°, вдень до +22°.

У центрі очікується температура вночі до +11°, вдень до +23°.

У Києві 15 липня буде мінлива хмарність, температура вночі до +11°, вдень до +22°.

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Прогноз погоди на липень

Згідно з прогнозом погоди на липень 2020 року, Україна пройшла період багатоденних дощів на початку місяця. Але сильні опади повинні повернуться ще наприкінці липня.

Середня температура в Україні зафіксується на рівні від +27° до +32°.