Рада дозволила електронний ІПН: документ з’явиться у Дія

У мобільному додатку Дія скоро з’явиться електронний ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) як окремий документ.

Про це повідомив віце-прем’єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

У додатку Дія буде можливість дистанційно передати свій ІПН до державних органів, додав Федоров.

За допомогою смартфону передати електронний документ можно буде через QR-код або push-повідомлення будь-якого держоргану, уточнив міністр.

Точну дату появи ІПН у додатку Дія Федоров не назвав.

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Паперові ІПН “можна спалити”

Відкрити рахунок у банку чи подати документи на вступ до навчальної установи стало легше, адже відтепер для цього не буде потрібна паперова довідка про ІПН.

Вистачить реєстраційного номера облікової картки платника податків на ID-картці або свідоцтва про народження, які прирівнюються до присвоєння довідки ІПН.

Про це йдеться у змінах до Податкового кодексу, які Верховна Рада ухвалила 14 липня.

– Чекаю на момент, коли зможу спалити цей пошарпаний життям шматок паперу, – написав Федоров, коли анонсував появу документа в Дія.