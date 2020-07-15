PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада затвердила список причин, за якими нардепи можуть пропускати засідання

Парламент має намір закріпити в Регламенті Верховної Ради перелік поважних причин, які є підставою для відсутності депутата на пленарних засіданнях.

За відповідний законопроект у першому читанні проголосував 321 народний депутат.

Поважні причини для пропуску засідань депутатами - список

Поважні причини для пропуску засідань:

  • виконання доручень Верховної Ради, її голови, комітету;
  • відрядження;
  • участь в заходах, які здійснюються в межах роботи постійних делегацій;
  • тимчасова непрацездатність;
  • відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини і інші;
  • отримання послуг в сфері охорони здоров’я і документально підтверджені транспортні перешкоди.

Читайте: Засідання Верховної Ради 15 липня: онлайн-трансляція

Народний депутат повинен написати заяву та надати голові Верховної Ради документи, які підтверджують причину.

Порядок денний Ради

15 липня в 10.00 почалося ранкове пленарне засідання Верховної Ради. На порядку денному – призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня) та затвердження календарного плану четвертої сесії.

На друге читання виносяться проекти законів про оборонні закупівлі та про розвідку, а також зміни в закон Про Службу зовнішньої розвідки.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх