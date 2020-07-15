Поважні причини для пропуску засідань депутатами - список

Парламент має намір закріпити в Регламенті Верховної Ради перелік поважних причин, які є підставою для відсутності депутата на пленарних засіданнях.

За відповідний законопроект у першому читанні проголосував 321 народний депутат.

Поважні причини для пропуску засідань:

виконання доручень Верховної Ради, її голови, комітету;

відрядження;

участь в заходах, які здійснюються в межах роботи постійних делегацій;

тимчасова непрацездатність;

відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини і інші;

отримання послуг в сфері охорони здоров’я і документально підтверджені транспортні перешкоди.

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Народний депутат повинен написати заяву та надати голові Верховної Ради документи, які підтверджують причину.

Порядок денний Ради

15 липня в 10.00 почалося ранкове пленарне засідання Верховної Ради. На порядку денному – призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня) та затвердження календарного плану четвертої сесії.

На друге читання виносяться проекти законів про оборонні закупівлі та про розвідку, а також зміни в закон Про Службу зовнішньої розвідки.