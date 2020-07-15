Робота НБУ була історією успіху для України, тиск неприпустимий – МВФ

Міжнародний валютний фонд занепокоєний щодо тиску на Національний банк України, заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у розмові з президентом України Володимиром Зеленським 14 липня.

Незалежність НБУ є вимогою МВФ до чинної програми кредитування, нагадали у фонді.

Георгієва закликала Зеленського “дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики”, йдеться у її заяві за результатами розмови з українським лідером.

Робота НБУ останні п’ять була “чіткою історією успіху для України”, наголосила Георгієва.

Серед заслуг наглядової роботи НБУ директор-розпорядник МВФ відзначила очищення фінансового сектору від шахрайства та стабілізацію економіки України.

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Відставка глави НБУ через політичний тиск

1 липня уже колишній голова НБУ Яків Смолій заявив, що подає у відставку через систематичний політичний тиск, який заважає Нацбанку вибудовувати роботу з іншими гілками влади.

14 липня у розмові з Георгієвою Зеленський пообіцяв запропонувати Верховній Раді кандидатуру на посаду нового голови НБУ до кінця тижня.

За словами президента України, незалежний технократ, який прийде на місце Смолія, продовжить незалежний курс НБУ.

Джерело: МВФ