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Факти / Україна / Політика

Слуга народу обговорить кандидатури на посаду голови НБУ за присутності Зеленського

Можливого кандидата на посаду голови Нацбанку України можуть назвати ввечері 16 липня.

Саме для цього після засідання Верховної Ради збираються народні депутати з фракції Слуга народу, розповіла на брифінгу нардеп Ірина Верещук.

За її словами, за засідання, ймовірно, приїде і президент Володимир Зеленський.

Верещук наголосила, що затвердженої кандидатури ще немає.

Нардеп також не відкидає можливості обговорення на цьому засіданні питання праймеріз.

Читайте: Як жити з бюджетом по курсу 30 грн/$: Зеленський про незалежність НБУ

Володимир Зеленський 14 липня заявив, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру на посаду нового голови Нацбанку України, наголосивши – це буде незалежний технократ.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня проголосувала за звільнення глави Національного банку України Якова Смолія. 1 липня він подав заяву про відставку.

Тимчасово його обов’язки виконує Катерина Рожкова.

Раніше у фракції Слуга народу заявили, що голосування за призначення нового керівника Нацбанку може відбутися в п’ятницю, 17 липня, на позачерговому засіданні.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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