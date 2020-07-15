Можливого кандидата на посаду голови Нацбанку України можуть назвати ввечері 16 липня.

Саме для цього після засідання Верховної Ради збираються народні депутати з фракції Слуга народу, розповіла на брифінгу нардеп Ірина Верещук.

За її словами, за засідання, ймовірно, приїде і президент Володимир Зеленський.

Верещук наголосила, що затвердженої кандидатури ще немає.

Нардеп також не відкидає можливості обговорення на цьому засіданні питання праймеріз.

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Володимир Зеленський 14 липня заявив, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру на посаду нового голови Нацбанку України, наголосивши – це буде незалежний технократ.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня проголосувала за звільнення глави Національного банку України Якова Смолія. 1 липня він подав заяву про відставку.

Тимчасово його обов’язки виконує Катерина Рожкова.

Раніше у фракції Слуга народу заявили, що голосування за призначення нового керівника Нацбанку може відбутися в п’ятницю, 17 липня, на позачерговому засіданні.