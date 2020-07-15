Столична податкова відреагувала на скаргу інваліда-візочника

Сервіси ДПС для платників податків будуть доопрацьовані з урахуванням особливих потреб підприємців з інвалідністю. Такою новиною поділилася у Facebook Злата Лагутіна, керівник Головного управління ДПС у м. Києві.

Після того, як її відмітили під публікацією інваліда-візочника Миколи Подрезана щодо проблем у роботі податкової служби в Печерському районі столиці, Лагутіна заявила, що такій категорії платників податків потрібно забезпечити додаткові умови обслуговування, щоб спростити їх взаємодію з податковою.

За словами керівниці столичної податкової, на офіційному сайті відомства вже з’явився банер Інформація для осіб з інвалідністю, розміщено відеоуроки про роботу в електронному кабінеті та довідку, як користуватися електронними сервісами. Інформація буде доповнюватися, підкреслює вона.

Крім того, Злата Лагутіна повідомляє про запровадження низки інших заходів для удосконалення роботи столичної податкової з обслуговування платників з особливими потребами.

Серед цих заходів: перевірка роботи Центрів обслуговування платників, аудит технічних потреб у ЦОПах, активізація навчання персоналу, аналіз баз даних суб’єктів господарювання – осіб з інвалідністю, розробка можливих алгоритмів для отримання ЕЦП без відвідування ЦОП, запрошення до співпраці профільних громадських організацій.

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Керівниця столичної податкової зазначила, що вирішення прикрої ситуації, яка сталася з Подрезаном, здійснюється у співпраці з головою Громадської ради при Головному управлінні ДПС у Києві – Олегом Добровольским та адвокатом – Ярославом Романчуком.

Вона запевнила, що в цій ситуації вдасться дійти компромісу, і пообіцяла повідомити подробиці згодом після детального розгляду ситуації.

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