Для набуття повноправного членства у НАТО українська влада має зосередитися на проведенні реформ у секторі безпеки, права та економіки.

Про це розповів очільник представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

Він підкреслив, що саме реформи (а не партнерські стосунки) є основним фактором вступу до Альянсу.

– Статус партнера ніяк не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсі. Нагадую, держави НАТО продовжують підтримувати зусилля України щодо реформування країни, зокрема й у секторі безпеки та оборони, – зауважив Вінніков.

Згідно зі стандартами НАТО, Україна має сфокусуватися на комплексному реформуванні судів (зокрема, зміцнення верховенства права), боротьбі з корупцією та вирішенні економічних проблем.

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Крім цього, Александер Вінніков нагадав про імплементацію закону Про національну безпеку України від 2018 року.

– Сюди відноситься реформа СБУ, сектор розвідки, ухвалення законопроекту Про державну таємницю та Про парламентський нагляд над сектором безпеки і розвідки, а також реформа оборонно-технічного комплексу, – зазначив дипломат.

Вінніков підкреслив, що в Альянсі очікують на ухвалення стратегії національної безпеки України, яке було відкладено. Цей документ має сформувати стратегічну основу для подальшого проведення оборонної реформи.

Блокування засідань комісії Україна-НАТО

Угорщина не знімає вето з засідань комісіїї Україна-НАТО вже декілька місяців поспіль.

Як заявляють дипломати країни, головною причиною є “проблеми з освітою угорської нацменшини” в Україні.

Конфронтація між країнами загострилася після ухвалення Радою у квітні 2019 року закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Угорщина вбачає у нормах закону обмеження прав нацменшин, зокрема угорців, які проживають на Закарпатті. У відповідь на це офіційний Будапешт почав блокувати євроатлантичні ініціативи Києва, зокрема засідання комісії Україна-НАТО.

Джерело: Українське радіо