У Києві 15 липня зафіксували 147 випадків коронавірусу.
Померла одна людина, загалом 126 людей.
Побороли хворобу 36 киян, загалом 2 160 осіб.
Підозри на коронавірус у 14 794 киян.
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До слова, 14 липня зафіксували 112 нових випадків коронавірусу.
Карантин у Києві
Адаптивний карантин у Києві може тривати півтора року через складну епідемічну ситуацію у місті.
Водночас робота підприємств Києва не припинятиметься.
Нині карантинні обмеження у місті, як і у всій країні, тривають до 31 липня 2020 року.