PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

147 за добу – у Києві абсолютний антирекорд за кількістю хворих на Covid-19

У Києві 15 липня зафіксували 147 випадків коронавірусу.

Померла одна людина, загалом 126 людей.

Побороли хворобу 36 киян, загалом 2 160 осіб.

Підозри на коронавірус у 14 794 киян.

Читайте: Карантин в Україні продовжать на місяць – Степанов

До слова, 14 липня зафіксували 112 нових випадків коронавірусу.

Карантин у Києві

Адаптивний карантин у Києві може тривати півтора року через складну епідемічну ситуацію у місті.

Водночас робота підприємств Києва не припинятиметься.

Нині карантинні обмеження у місті, як і у всій країні, тривають до 31 липня 2020 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка