Тестування на коронавірус свідчить про те, що за добу в Україні захворіли ще 836 людей. Тобто негативна динаміка зберігається. Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 55 607.
Водночас одужали за день 977 пацієнтів, а з початку епідемії – 28 131.
Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, ще 15 осіб, загалом – 1 427.
На брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що захворіла 61 дитина та 41 медик, госпіталізовано 224 людини.
Найбільше нових випадків у Львівській області – 171, а також у Києві – 147.
Нині хворіють 26 049 українців, з початку епідемії зафіксовано 103 031 підозру.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Коронавірус в областях:
- Вінницька область – 2 194 (+46)
- Волинська область — 3 117 (+37)
- Дніпропетровська область — 1 155 (+9)
- Донецька область — 767 (+2)
- Житомирська область — 1 550 (+8)
- Закарпатська область — 4 112 (+57)
- Запорізька область — 631 (+9)
- Івано-Франківська область — 3 178 (+51)
- Кіровоградська область — 674 (0)
- м. Київ — 6 497 (+147)
- Київська область — 3 128 (+38)
- Львівська область — 7 425 (+171)
- Луганська область — 97 (+2)
- Миколаївська область — 494 (+7)
- Одеська область — 2 314 (+56)
- Полтавська область — 337 (+3)
- Рівненська область — 4 782 (+42)
- Сумська область — 346 (+5)
- Тернопільська область — 2 292 (+16)
- Харківська область — 2 787 (+64)
- Херсонська область — 205 (+1)
- Хмельницька область — 922 (+13)
- Чернівецька область — 5 208 (+24)
- Черкаська область — 771 (+16)
- Чернігівська область — 624 (+12).
За день лабораторії провели 29 044 тестів, зокрема 13 675 – методом ПЛР та 15 369 – методом ІФА.
Де найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 40,99%;
- Черкаси – 38,55%;
- Київ – 37,65%;
- Чернігів – 37,34%;
- Чернівці – 36,93%.
Коронавірус в Україні 14 липня
Захворіли ще 638 осіб – це статистика коронавірусу в Україні 14 липня. А в цілому – вже 54 771 хворий.
Водночас за добу видужав 651 пацієнт, або 27 154 – з початку епідемії.
Жертвами Covid-19 стали ще 14 осіб, загальна кількість склала 1 412.