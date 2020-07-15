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Факти / Україна

Випадки Covid-19 в Україні різко зросли, але одужало більше людей, ніж захворіло

Тестування на коронавірус свідчить про те, що за добу в Україні захворіли ще 836 людей. Тобто негативна динаміка зберігається. Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 55 607.

Водночас одужали за день 977 пацієнтів, а з початку епідемії – 28 131.

Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, ще 15 осіб, загалом – 1 427.

На брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що захворіла 61 дитина та 41 медик, госпіталізовано 224 людини.

Найбільше нових випадків у Львівській області – 171, а також у Києві – 147.

Нині хворіють 26 049 українців, з початку епідемії зафіксовано 103 031 підозру.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в областях:

  • Вінницька область – 2 194 (+46)
  • Волинська область — 3 117 (+37)
  • Дніпропетровська область — 1 155 (+9)
  • Донецька область — 767 (+2)
  • Житомирська область — 1 550 (+8)
  • Закарпатська область — 4 112 (+57)
  • Запорізька область — 631 (+9)
  • Івано-Франківська область — 3 178 (+51)
  • Кіровоградська область — 674 (0)
  • м. Київ — 6 497 (+147)
  • Київська область — 3 128 (+38)
  • Львівська область — 7 425 (+171)
  • Луганська область — 97 (+2)
  • Миколаївська область — 494 (+7)
  • Одеська область — 2 314 (+56)
  • Полтавська область — 337 (+3)
  • Рівненська область — 4 782 (+42)
  • Сумська область — 346 (+5)
  • Тернопільська область — 2 292 (+16)
  • Харківська область — 2 787 (+64)
  • Херсонська область — 205 (+1)
  • Хмельницька область — 922 (+13)
  • Чернівецька область — 5 208 (+24)
  • Черкаська область — 771 (+16)
  • Чернігівська область — 624 (+12).

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 15 липня

За день лабораторії провели 29 044 тестів, зокрема 13 675 – методом ПЛР та 15 369 – методом ІФА.

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 40,99%;
  • Черкаси – 38,55%;
  • Київ – 37,65%;
  • Чернігів – 37,34%;
  • Чернівці – 36,93%.

Коронавірус в Україні 14 липня

Захворіли ще 638 осіб – це статистика коронавірусу в Україні 14 липня. А в цілому – вже 54 771 хворий.

Водночас за добу видужав 651 пацієнт, або 27 154 – з початку епідемії.

Жертвами Covid-19 стали ще 14 осіб, загальна кількість склала 1 412.

Фото: Dreamstime

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