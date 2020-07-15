Тестування на коронавірус свідчить про те, що за добу в Україні захворіли ще 836 людей. Тобто негативна динаміка зберігається. Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 55 607.

Водночас одужали за день 977 пацієнтів, а з початку епідемії – 28 131.

Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, ще 15 осіб, загалом – 1 427.

На брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що захворіла 61 дитина та 41 медик, госпіталізовано 224 людини.

Найбільше нових випадків у Львівській області – 171, а також у Києві – 147.

Нині хворіють 26 049 українців, з початку епідемії зафіксовано 103 031 підозру.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в областях:

Вінницька область – 2 194 (+46)

Волинська область — 3 117 (+37)

Дніпропетровська область — 1 155 (+9)

Донецька область — 767 (+2)

Житомирська область — 1 550 (+8)

Закарпатська область — 4 112 (+57)

Запорізька область — 631 (+9)

Івано-Франківська область — 3 178 (+51)

Кіровоградська область — 674 (0)

м. Київ — 6 497 (+147)

Київська область — 3 128 (+38)

Львівська область — 7 425 (+171)

Луганська область — 97 (+2)

Миколаївська область — 494 (+7)

Одеська область — 2 314 (+56)

Полтавська область — 337 (+3)

Рівненська область — 4 782 (+42)

Сумська область — 346 (+5)

Тернопільська область — 2 292 (+16)

Харківська область — 2 787 (+64)

Херсонська область — 205 (+1)

Хмельницька область — 922 (+13)

Чернівецька область — 5 208 (+24)

Черкаська область — 771 (+16)

Чернігівська область — 624 (+12).

За день лабораторії провели 29 044 тестів, зокрема 13 675 – методом ПЛР та 15 369 – методом ІФА.

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 40,99%;

Черкаси – 38,55%;

Київ – 37,65%;

Чернігів – 37,34%;

Чернівці – 36,93%.

Коронавірус в Україні 14 липня

Захворіли ще 638 осіб – це статистика коронавірусу в Україні 14 липня. А в цілому – вже 54 771 хворий.

Водночас за добу видужав 651 пацієнт, або 27 154 – з початку епідемії.

Жертвами Covid-19 стали ще 14 осіб, загальна кількість склала 1 412.