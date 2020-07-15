Від 170 до 255 грн: Кабмін пропонує нові розміри штрафів для людей без масок

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який встановлює штрафи для громадян, які не носять маску у публічних місцях і транспорті.

У разі ухвалення проекту закону Верховною Радою українцям загрожує штраф за недотримання маскового режиму в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 255 грн).

Також Кабмін запропонував штрафувати власників громадських місць, якщо буде зафіксовано недотримання масочного режиму відвідувачами.

Згідно з цим законопроектом підприємцям загрожує штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн).

У березні Верховна Рада передбачила покарання для громадян за порушення правил карантину у вигляді штрафу в 17-34 тис. грн або 34-170 тис. грн для чиновників.

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Посилення перевірок у закладах

Президент України Володимир Зеленський 6 липня заявив, що роботу розважальних закладів, зокрема нічних клубів, кафе та ресторанів ретельно перевірятимуть.

За словами лідера держави, заклади не повинні перетворитися на місця масового зараження людей.

Нині в Україні лише у Харкові та Львові заборонили роботу нічних клубів після 22.00.