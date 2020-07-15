Від 2 років в’язниці з конфіскацією майна: що може загрожувати “мінерам”

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді посилити відповідальність для псевдомінерів та інших осіб, які повідомляють завідомо неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян.

Відповідний проект закону був схвалений на засіданні уряду в середу.

Якщо Рада ухвалить закон, “мінерам”, крім в’язниці від двох до восьми років, буде загрожувати обов’язкова конфіскація майна.

Зловмисникам, які повідомляють про підготовку теракту на критично важливих об’єктах інфраструктури або в будівлях державної влади, буде загрожувати термін від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

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В Україні дуже часто щось “мінують”

Відносно псевдомінерів в Україні за 2019 рік розпочато близько 2 тис. розслідувань, а з січня до березня 2020 року вже відкрито 213 кримінальних справ.

На початку липня у Києві повідомили про замінування одразу трьох станцій метро. На щастя, вибухівки не знайшли.