PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Від 2 років в’язниці з конфіскацією майна: що може загрожувати “мінерам”

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді посилити відповідальність для псевдомінерів та інших осіб, які повідомляють завідомо неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян.

Відповідний проект закону був схвалений на засіданні уряду в середу.

Якщо Рада ухвалить закон, “мінерам”, крім в’язниці від двох до восьми років, буде загрожувати обов’язкова конфіскація майна.

Зловмисникам, які повідомляють про підготовку теракту на критично важливих об’єктах інфраструктури або в будівлях державної влади, буде загрожувати термін від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Читайте: Загрожує 8 років ув’язнення: у Черкасах затримали неповнолітнього мінера

В Україні дуже часто щось “мінують”

Відносно псевдомінерів в Україні за 2019 рік розпочато близько 2 тис. розслідувань, а з січня до березня 2020 року вже відкрито 213 кримінальних справ.

На початку липня у Києві повідомили про замінування одразу трьох станцій метро. На щастя, вибухівки не знайшли.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка