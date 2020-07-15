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Факти / Україна

Засідання Верховної Ради 15 липня: онлайн-трансляція

У середу, 15 липня, відбудеться ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. Початок запланований на 10.00.

Сьогодні планується призначення дати чергових місцевих виборів у 2020 році.

Також народні депутати повинні розглянути кандидатури представників ВР до складу комісій з проведення конкурсів на посади директора ДБР та  адміністративних посад у САП.

Окрім цього, буде затверджено календарний план четвертої сесії роботи Ради.

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У першому читанні Рада розгляне зміни до регламенту та закону Про статус народного депутата України. Буде переглянуто перелік законних підстав відсутності нардепів на пленарних засіданнях.

На друге читання буде винесено проекти законів про розвідку й оборонні закупівлі, а також деякі зміни до закону Про Службу зовнішньої розвідки.

Детальний перелік законопроектів, винесених на голосування, читайте в розкладі пленарного засідання Ради на 15 липня.

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