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Факти / Україна

116 за добу: у Києві зменшилася динаміка інфікування Covid-19

Коронавірус у Києві зафіксовано у 6 613 осіб. Добовий приріст склав 116 пацієнтів.

Померли 126 людей. За добу в столиці немає жертв коронавірусу, проте немає і тих, хто вилікувався.

Всього в Києві хворіють 4 327 осіб.

Підозри на інфікування коронавірусом зафіксовані 15 102 осіб. За добу у 160.

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Захворіли:

  • 62 жінки віком від 21 до 86 років
  • 50 чоловiків віком від 18 до 81 рокiв
  • двоє дівчат – 15 і 17 років і двоє хлопчиків, яким шести і восьми років.

До лікарень госпіталізували 27 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі – 21. У Деснянському – 20 та в Голосіївському районі – 18 випадків.

Коронавірус в Києві

Статистика коронавірусу в Києві 15 липня говорить про збільшення кількості нових пацієнтів.

15 липня в столиці був зафіксований антирекорд – 147 нових випадків коронавірусу. Померла одна людина, загалом 126 людей.

Перемогли 36 киян, загалом 2 160.

Фото: Dreamstime

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