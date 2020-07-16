16 липня 2020 року в Україні збільшився добовий приріст хворих на коронавірус, за добу зафіксували 848 нових випадків, до лікарень госпіталізували 226 пацієнтів.

Загалом в країні підтвердили 56 455 випадків інфікування.

За час пандемії від вірусу одужала 28 931 особа, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

За увесь час на коронавірус захворіло 4 003 дитини, за добу – 36. Крім того, інфікувався 7 591 медичний працівник, з добу – 51.

За останню добу в Україні провели 27 413 тестувань, з них 13 013 – ПЛР, 14 400 – методом ІФА.

Коронавірус в регіонах України

У Вінницькій області – 2 221(+27);

У Волинській області – 3 147 (+30);

У Дніпропетровській області – 1 163 (+8);

У Донецькій області – 776 (+9);

В Житомирській області – 1 569 (+19);

У Закарпатській області – 4 166 (+54);

У Запорізькій області – 642 (+11);

В Івано-Франківській області – 3 242 (+64);

У Кіровоградській області – 675 (+1);

У м. Києві – 6 613 (+116);

У Київській області – 3 144 (+16);

У Львівській області – 7 622 (+197);

У Луганській області – 98 (+1);

У Миколаївській області – 498 (+4);

В Одеській області – 2 375 (+61);

У Полтавській області – 343 (+6);

У Рівненській області – 4 852 (+70);

У Сумській області – 348 (+2);

У Тернопільській області – 2 337 (+45);

У Харківській області – 2 845 (+58);

У Херсонській області – 206 (+1);

У Хмельницькій області – 930 (+8);

У Чернівецькій області – 5 232 (+24);

У Черкаській області – 783 (+12);

У Чернігівській області – 628 (+4).

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 197, Рівненській – 70, Івано-Франківській – 64, а також в Києві – 116.

Міста, де українці найчастіше дотримуються самоізоляції

Львів – 40,99%;

Черкаси – 38,55%;

Київ – 37,65%;

Чернігів – 37,34%;

Чернівці – 36,93%.

Коронавірус в Україні 15 липня

Станом на 15 липня 2020 року кількість хворих на коронавірус в Україні досягла 55 607 осіб. За добу – у 836 осіб підтвердили Covid-19.

За весь період пандемії від вірусу одужав 28 131 пацієнт, за добу – 977 українців.

Хвороба забрала життя 1 427 громадян країни, за добу – 15 осіб.