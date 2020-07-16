16 липня 2020 року в Україні збільшився добовий приріст хворих на коронавірус, за добу зафіксували 848 нових випадків, до лікарень госпіталізували 226 пацієнтів.
Загалом в країні підтвердили 56 455 випадків інфікування.
За час пандемії від вірусу одужала 28 931 особа, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.
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За увесь час на коронавірус захворіло 4 003 дитини, за добу – 36. Крім того, інфікувався 7 591 медичний працівник, з добу – 51.
За останню добу в Україні провели 27 413 тестувань, з них 13 013 – ПЛР, 14 400 – методом ІФА.
Коронавірус в регіонах України
- У Вінницькій області – 2 221(+27);
- У Волинській області – 3 147 (+30);
- У Дніпропетровській області – 1 163 (+8);
- У Донецькій області – 776 (+9);
- В Житомирській області – 1 569 (+19);
- У Закарпатській області – 4 166 (+54);
- У Запорізькій області – 642 (+11);
- В Івано-Франківській області – 3 242 (+64);
- У Кіровоградській області – 675 (+1);
- У м. Києві – 6 613 (+116);
- У Київській області – 3 144 (+16);
- У Львівській області – 7 622 (+197);
- У Луганській області – 98 (+1);
- У Миколаївській області – 498 (+4);
- В Одеській області – 2 375 (+61);
- У Полтавській області – 343 (+6);
- У Рівненській області – 4 852 (+70);
- У Сумській області – 348 (+2);
- У Тернопільській області – 2 337 (+45);
- У Харківській області – 2 845 (+58);
- У Херсонській області – 206 (+1);
- У Хмельницькій області – 930 (+8);
- У Чернівецькій області – 5 232 (+24);
- У Черкаській області – 783 (+12);
- У Чернігівській області – 628 (+4).
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 197, Рівненській – 70, Івано-Франківській – 64, а також в Києві – 116.
Міста, де українці найчастіше дотримуються самоізоляції
- Львів – 40,99%;
- Черкаси – 38,55%;
- Київ – 37,65%;
- Чернігів – 37,34%;
- Чернівці – 36,93%.
Коронавірус в Україні 15 липня
Станом на 15 липня 2020 року кількість хворих на коронавірус в Україні досягла 55 607 осіб. За добу – у 836 осіб підтвердили Covid-19.
За весь період пандемії від вірусу одужав 28 131 пацієнт, за добу – 977 українців.
Хвороба забрала життя 1 427 громадян країни, за добу – 15 осіб.