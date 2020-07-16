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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

16 липня в Україні коронавірус зафіксували у 848 українців. Усього хворобу підтвердили у 56 455 людей.

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10:51 - 16 липня

На потяги далекого сполучення, зокрема і транзитні, що прямують з та до Києва, з 16 липня квитки продають без обмежень, тобто на 100% місць. Укрзалізниця зняла обмеження.

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10:48 - 16 липня

Уряд заборонив роботу ресторанів та нічних клубів після 23.00 на всій території України.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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10:25 - 16 липня

У Києві найбільше випадків захворювання виявили за добу у Дарницькому районі – 21. У Деснянському – 20 і в Голосіївському – 18.

Коронавірус у Києві 16 липня

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09:38 - 16 липня

Ситуація з поширенням коронавірусу в регіонах 16 липня:

  • Вінницька область — 2 221 (+27)
  • Волинська область — 3 147 (+30)
  • Дніпропетровська область — 1 163 (+8)
  • Донецька область — 776 (+9)
  • Житомирська область — 1 569 (+19)
  • Закарпатська область — 4 166 (+54)
  • Запорізька область — 642 (+11)
  • Івано-Франківська область — 3 242 (+64)
  • Кіровоградська область — 675 (+1)
  • м. Київ — 6 613 (+116)
  • Київська область — 3 144 (+16)
  • Львівська область — 7 622 (+197)
  • Луганська область — 98 (+1)
  • Миколаївська область — 498 (+4)
  • Одеська область — 2 375 (+61)
  • Полтавська область — 343 (+6)
  • Рівненська область — 4 852 (+70)
  • Сумська область — 348 (+2)
  • Тернопільська область — 2 337 (+45)
  • Харківська область — 2 845 (+58)
  • Херсонська область — 206 (+1)
  • Хмельницька область — 930 (+8)
  • Чернівецька область — 5 232 (+24)
  • Черкаська область — 783 (+12)
  • Чернігівська область — 628 (+4).

Карта коронавірус 16 липня

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09:32 - 16 липня

Коронавірус у Києві зафіксовано у 6 613 осіб, за добу додалося 116 пацієнтів.

Померли з початку епідемії 126 людей.

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09:04 - 16 липня

В Україні за добу 848 нових інфікованих коронавірусом, загалом уже 56 455.

Водночас одужало за день 800 пацієнтів, а з початку епідемії 28 931.

На жаль, є й втрати – 18 хворих померло, 1 445 – за весь час пандемії.

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08:22 - 16 липня

За добу у Львівській області зробили 197 позитивних тестів на коронавірус. Загальна кількість інфікованих – 7 622.

Померли від ускладнень 199 людей, одужали – 1 242.

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07:38 - 16 липня

Кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 13 512 693 людей. За добу додалося понад 55 тисяч.

Померли від ускладнень Covid-19 станом на 16 липня 583 359 пацієнтів, а одужали – 7 530 731.

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18:40 - 15 липня

На Волині пом’якшують карантинні заходи, зокрема, дозволили пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення, роботу дитсадків, а також санаторіїв, баз відпочинку тощо.

Таке рішення ухвалила сьогодні, 15 липня, регіональна комісія з питань ТЕБ та НС, повідомляє прес-служба Волинської обласної держадміністрації.

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17:54 - 15 липня

Укрзалізниця уже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину – уже курсують 65 поїздів далекого сполучення та 700 приміських.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

За його словами, вже курсує 59% поїздів далекого сполучення та 46% приміських поїздів.

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