У Києві 16 липня зафіксували 116 нових хворих на коронавірус.
Сьогодні в Києві вже 6 613 підтверджених випадків захворювання.
З початку епідемії померли 126. За добу в столиці немає жертв коронавірусу і тих, хто вилікувався.
Хто захворів за останню добу:
- 62 жінки віком від 21 до 86 років
- 50 чоловіків віком від 18 до 81 років
- дві дівчини 15 і 17 років
- двоє хлопчиків шести і восьми років.
За добу в медустанови міста госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції.
Найбільше випадків виявлено у Дарницькому – 21, Деснянському – 20 та Голосіївському районах – 18.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 523
- Дарницький – 1 091
- Деснянський – 799
- Дніпровський – 775
- Оболонський – 572
- Печерський – 674
- Подільський – 446
- Святошинський – 564
- Солом’янський – 602
- Шевченківський – 567.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Станом на 16 липня коронавірусом в Україні захворіли ще 848 осіб. Загальна кількість інфікованих Covid-19 досягла 55 455.
Однак одужали за день 800 пацієнтів, а загалом 28 931 пацієнт.
Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 18 осіб, з початку епідемії – 1 445.