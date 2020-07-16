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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 16 липня зафіксували 116 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 613 підтверджених випадків захворювання.

З початку епідемії померли 126. За добу в столиці немає жертв коронавірусу і тих, хто вилікувався.

Хто захворів за останню добу:

  • 62 жінки віком від 21 до 86 років
  • 50 чоловіків віком від 18 до 81 років
  • дві дівчини 15 і 17 років
  • двоє хлопчиків шести і восьми років.

За добу в медустанови міста госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Найбільше випадків виявлено у Дарницькому – 21, Деснянському – 20 та Голосіївському районах – 18.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 523
  • Дарницький – 1 091
  • Деснянський – 799
  • Дніпровський – 775
  • Оболонський – 572
  • Печерський – 674
  • Подільський – 446
  • Святошинський – 564
  • Солом’янський – 602
  • Шевченківський – 567.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 липня коронавірусом в Україні захворіли ще 848 осіб. Загальна кількість інфікованих Covid-19 досягла 55 455.

Однак одужали за день 800 пацієнтів, а загалом 28 931 пацієнт.

Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 18 осіб, з початку епідемії – 1 445.

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