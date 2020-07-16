У Києві 16 липня зафіксували 116 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 613 підтверджених випадків захворювання.

З початку епідемії померли 126. За добу в столиці немає жертв коронавірусу і тих, хто вилікувався.

Хто захворів за останню добу:

62 жінки віком від 21 до 86 років

50 чоловіків віком від 18 до 81 років

дві дівчини 15 і 17 років

двоє хлопчиків шести і восьми років.

За добу в медустанови міста госпіталізували 27 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Найбільше випадків виявлено у Дарницькому – 21, Деснянському – 20 та Голосіївському районах – 18.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 523

Дарницький – 1 091

Деснянський – 799

Дніпровський – 775

Оболонський – 572

Печерський – 674

Подільський – 446

Святошинський – 564

Солом’янський – 602

Шевченківський – 567.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 липня коронавірусом в Україні захворіли ще 848 осіб. Загальна кількість інфікованих Covid-19 досягла 55 455.

Однак одужали за день 800 пацієнтів, а загалом 28 931 пацієнт.

Померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 18 осіб, з початку епідемії – 1 445.