В Україні перший випадок коронавірусу зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Інфікувався чоловік, який 26 лютого повернувся з дружиною з подорожі до Італії.

А перша смерть від Covid-19 зафіксована 13 березня – у Радомишлі Житомирсько області померла 71-річна жінка.

Через місяць було вже понад 900 хворих та більше 20 летальних випадків.

Наразі в Україні вже майже 30 тис. хворих, а 11 червня зафіксували новий антирекорд – 698 хворих за добу.

Щоб зупинити поширення коронавірусу, влада запровадила з 12 березня карантин з низкою жорстких обмежень. Терміни завершення карантину кілька разів продовжували, востаннє – до 22 червня.

Щоправда, з 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

З 10 червня почав діяти новий етап послаблення обмежень, зокрема дозволили проводити масові заходи та відновити роботу пропускних пунктів на Донбасі.

Читайте: Послаблення карантину з 10 червня: що дозволено і які області не готові зняти обмеження

Актуальну статистику та динаміку захворювання коронавірусом Covid-19 в Україні дивіться на онлайн-карті Центру громадського здоров’я та РНБО.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

З 11 травня в Україні діє адаптивний карантин. Тому рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях ухвалюють регіональні комісії з надзвичайних ситуацій.

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