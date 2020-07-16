Міністерство охорони здоров’я не знижуватиме прохідний бал ЗНО для вступу до медичних університетів.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

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– На засіданні медичної ради ми розглянули низьку якість знань людей, які проходять на такі спеціальності як педіатрія та епідеміологія. Щоб збільшити кількість осіб, які навчатимуться за цими напрямами, була пропозиція знизити прохідний бал ЗНО до 130. Наразі ми розглядаємо різні варіанти, але цій ми не зупинятимемось, – наголосив очільник МОЗ.

Також він зазначив, що останні п’ять років відбувалось системне знищення спеціальностей педіатрія та епідеміологія. Тому потрібно підвищувати рівень та якість знань у цих напрямах.

ЗНО в Україні

Основна сесія ЗНО 2020 в Україні розпочалася 25 червня та закінчиться 17 липня. Останній тест випускники складатимуть з хімії. Результати тестів абітурієнти знатимуть з 17 липня до 29 липня.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Її результати оголосять до 14 серпня.