Пляжі Києва 2020 можна використовувати для купання. На дев’яти з них вивішені зелені прапори.

Після отримання лабораторних досліджень проб води пляжів Києва оновлені їх поточні статуси.

Де можна купатися в Києві

Венеція

Веселка

Дитячий

Золотий

Молодіжний

Центральний

Троєщина

Чорторий

Галерний

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Тимчасово не рекомендовано купатися на пляжах: Веселка, Тельбін, Вербний, Пуща-Водиця. Вони відзначені жовтими прапорами

Пляж Передмістна Слобідка відзначений червоним прапором, який забороняє купатися.

Пляжі Києва 2020

10 липня всі пляжі Києва отримали жовті прапори, що означає, що купатися на них не рекомендують.

Під час досліджень у воді виявили підвищений Індекс лактопозитивної кишкової палички. Це сталося через сильні дощі.