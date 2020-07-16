Офіційні відповіді до ЗНО з географії 2020 з’явилися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування з географії склали 92 962 особи. Робота містила 54 завдання – більша частина з них передбачала одну правильну відповідь.

Крім того, учасникам ЗНО потрібно було встановити відповідність між завданнями, обрати три правильні відповіді з семи, а також заповнити відкриту форму з короткою відповіддю.

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Результати ЗНО з географії 2020 стануть відомі вже 29 липня. Перевірити їх можна буде на інформаційних сторінках учасників.

ЗНО 2020 з географії – правильні відповіді до тестування

Основна сесія ЗНО 2020 в Україні стартувала 25 червня і завершиться 17 липня тестуванням із хімії.

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в оцінювання знань. На пункти тестування школярів допускають після проходження термометрії і виключно в масках. Крім того, ЗНО 2020 складають тільки випускники, які планують вступати до ВНЗ.

Результати ЗНО 2020 з усіх предметів стануть відомі вже до кінця липня.