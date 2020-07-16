16 липня в Україні зафіксували 848 нових випадків коронавірусу. В лікарні госпіталізували 226 осіб.

Всього в країні зафіксували 56 455 нових випадків коронавірусної інфекції. За весь час пандемії повністю вилікувалась від коронавірусу 28 931 особа.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 445 осіб. За останню добу в Україні померли 18 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 197, Рівненській – 70, Івано-Франківській – 64, а також в Києві – 116.

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У Києві коронавірус зафіксували у 6 613 осіб, за добу захворіли 116 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 21, в Деснянському – 20 і в Голосіївському районі – 18 випадків.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, адаптивний карантин в Україні можуть продовжити ще на місяць. Відповідний проект постанови Кабмін розгляне на наступному тижні.

Фахівці прогнозують, що пандемія коронавірусу піде на спад в Україні в другій половині липня.

16 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд не повинен продовжувати карантин більше, ніж на місяць.

За словами глави держави, люди вже втомилися від карантину, тому необхідно продумати чіткі рамки того, як він проходитиме в Україні.

Тепер в Україні заборонено роботу закладів громадського харчування і нічних клубів після 23.00. Рішення уряду діє на території всієї країни.

Через складну епідситуацію в країні не поспішають послаблювати карантин, обмежувальні заходи діють у всіх областях. Хоча деякі регіони час від часу послаблюють обмеження.