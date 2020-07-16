Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це обов’язковий платіжний внесок до державного соціального страхування. ЄСВ замінив собою відрахування до пенсійного фонду, до фондів страхування від нещасних випадків на виробництві, із тимчасової втрати працездатності, та допомоги на випадок безробіття.

Штраф за протерміновану оплату ЄСВ складає 20% від загальної суми внеску.

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У випадку, якщо ви помилково оплатили неповну суму, теж нараховуються санкції. Наприклад, сума соціального внеску становить 700 грн, але ви сплатили тільки 500 грн. Тоді вам необхідно доплатити ще 200 грн та санкційний внесок у розмірі 20% доплаченої суми. У цьому випадку – 40 грн.

Також за протерміновану оплату ЄСВ потрібно сплатити пеню, що складає 0,1% суми, яка нараховується додатково за кожний день прострочення.

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Головна мета програми Гарантованого мінімального доходу – це допомагати бідним та вразливим.

Тобто зросте допомога пенсіонерам. що отримують мінімалку та безробітним.