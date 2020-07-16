В Україні заборонена робота закладів харчування та нічних клубів після 23.00.

Про таке рішення уряду повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 16 липня.

– Є відповідні обмеження щодо часу роботи – з 23.00 до 7.00, – уточнив Максим Степанов.

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За його словами, у цей час заклади не можуть працювати. Рішення уряду діє на території всієї країни.

Коронавірус в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, 16 липня інфікування підтвердили у 56 455 громадян країни.

За добу – 848 нових випадків. Загалом від вірусу одужала 28 931 особа, за добу – 800 українців.

Померли від коронавірусу 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.

Через складну епідситуацію в країні не поспішають послаблювати карантин, обмежувальні заходи діють у всіх областях. Хоча деякі регіони час від часу послаблюють обмеження.