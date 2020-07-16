Вибори мера Києва: хто бере участь у праймеріз Слуги народу

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня 2020 року, у цей день зокрема кияни обиратимуть нового мера столиці.

16 липня партія Слуга народу проводить внутрішньопартійні праймеріз, де депутати повинні обрати одного кандидата для участі у виборах київського міського голови.

У ньому візьмуть участь п’ять кандидатів – Ірина Верещук, Олександр Качура, Олександр Дубінський, Микола Тищенко та Дмитро Гурін.

Що відомо про кандидатів

Ірина Верещук – голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У 2019 році Ірина Верещук обрана народним депутатом IX скликання від партії Слуга народу. Після обрання три місяці представляла Кабмін у Раді.

Здобула освіту за спеціальністю:

Міжнародна інформація – Львівська політехніка;

Правознавство – ЛНУ ім. І. Франка;

Аспірантура в Національній академії державного управління при президентові України;

Магістратура у Варшавському університеті.

Закінчила крайову школу публічної адміністрації у Польщі та стала кандидатом наук з державного управління. П’ять років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України.

У Ірини Верещук вже є досвід управління містом. З 2010 до 2015 року вона була мером містечка Рава-Руська, що на Львівщині. З посади пішла достроково, за її словами, через політичний тиск.

Олександр Качура – заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Депутат вперше потрапив у Раду на позачергових парламентських виборах у 2019 році.

Ранше нардеп займався приватною юридичною практикою у Києві, працював провідним фахівцем, юрисконсультом, помічником адвоката у різних юридичних компаніях. Опісля заснував адвокатське бюро Kachura Lawyers.

Здобув освіту за спеціальністю:

Політологія – КНУ імені Т.Г.Шевченка;

Правознавство – НТУУ Київський політехнічний інститут;

Міжнародний менеджмент управління – Університет фінансів.

Став кандидатом юридичних наук та лауреатом премії Адвокат року у 2018 році.

Олександр Дубінський – заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ведучий, креативний продюсер кількох програм на телеканалі 1+1. Працював журналістом в газеті Економічні вісті. У 2009 році очолював редакцію тижневика KievWeekly.

Здобув освіту за спеціальністю:

Облік та аудит – НУХТ;

Інженер-електрик – НТУУ Київський політехнічний інститут.

Микола Тищенко – заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

З 1998 року займається ресторанним бізнесом та відкрив мережу закладів харчування. Співзасновник ГО Гільдія рестораторів і підприємств.

Наразі є співзасновником, керівником чи має право підпису у 26 компаніях. Працював телеведучим на Новому каналі та був учасником кількох телешоу. В Раду обрався вперше.

Освіту здобув за спеціальністю:

Інженер-механік – Київський національний університет будівництва та архітектури.

Майстер спорту України з дзюдо.

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Дмитро Гурін – член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Підприємець, консультант з суспільних комунікацій та проектів розвитку територій, засновник кількох компаній та радник з комунікацій у Міністерстві охорони здоров’я.

Член робочої групи МОЗ з питань запровадження електронного реєстру листків непрацездатності.

Здобув освіту за спеціальністю:

Промислове програмування – Приазовський державний технічний університет.

У 2002 році працював дизайнером у студії Артемія Лебедєва (Москва), 12 років очолював власну рекламну агенцію. Під час Майдану віддалено брав участь у проекті Хроніка поточних подій.

Повернувшись в Україну, почав займатися урбаністичними проектами. Разом з командою архітекторів розробив декілька проектів розвитку депресивних територій в Києві та Баку.

Прогноз політолога

Політолог Володимир Фесенко вважає, що найбільш нейтральними кандидатами серед представлених є Ірина Верещук та Олександр Качура, оскільки в них доволі хороший досвід роботи в управлінських сферах, однак ці кандидати мають кілька слабких сторін.

– Пані Ірина не киянка, тому цей фактор може зменшити її шанси на виборах, а Олександр Качура маловідомий серед жителів Києва. У разі перемоги на праймеріз їм обом потрібна буде дуже потужна передвиборча кампанія, аби могти конкурувати з Кличком, у якого зараз дуже хороші рейтинги, – зазначив політолог.

Фесенко каже, що партія ймовірніше за усе проголосує за Ірину Верещук.

Щодо Тищенка та Дубінського експерт висловлюється скептично, кажучи, що у них дуже високий антирейтинг.

– А от Гурін – це темна конячка, але ямаю сумнів, що партія його обере. Наразі він не зможе конкурувати з Кличком, – наголосив Фесенко.

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