Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Список документів для осіб старших 18 років
- Паспорт України (2 копії його перших двох сторінок та прописки).
- Ідентифікаційний код (1 копія).
- Заяву (друкує особа, що приймає у вас документи)
- Квитанція про сплату адміністративного збору.
Якщо це не перший закордонний паспорт, то візьміть з собою і старий зразок.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Прізвище та ім’я у паспорті й ідентифікаційному коді повинні бути однаковими.
Якщо ви змінили прописку, але ще не пройшло півроку, то потрібна довідка із ЖЕК.
Читайте: Які документи потрібні для оформлення пенсії в Україні
Документи на закордонний паспорт для дітей (до 18 років)
- Свідоцтво про народження та його копія (до 14 років), після – паспорт (копія).
- Заява від обох батьків, що завірена нотаріально.
- Дві фотографії (3,5 на 4,5 см) і одна (10 на 15 см).
- Квитанція про сплату адміністративного збору.
- Ідентифікаційний код та його копія (після 16 років).
- Копії українських паспортів батьків.
Важливо! Дізнавайтесь завчасно про необхідний пакет документів для оформлення закордонного паспорта, адже різні ситуації потребують різних довідок. Розкажіть про свою ситуацію працівнику установи і він допоможе вам вирішити питання.
Лоукостер Ryanair змінив правила перельоту
Компанія просить пасажирів заповнити кілька документів перед рейсом. Тим самим підтвердити, що вони ознайомлені з обмеженнями в країні, в яку вирушають.