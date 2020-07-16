Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Список документів для осіб старших 18 років

Паспорт України (2 копії його перших двох сторінок та прописки). Ідентифікаційний код (1 копія). Заяву (друкує особа, що приймає у вас документи) Квитанція про сплату адміністративного збору.

Якщо це не перший закордонний паспорт, то візьміть з собою і старий зразок.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Прізвище та ім’я у паспорті й ідентифікаційному коді повинні бути однаковими.

Якщо ви змінили прописку, але ще не пройшло півроку, то потрібна довідка із ЖЕК.

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Документи на закордонний паспорт для дітей (до 18 років)

Свідоцтво про народження та його копія (до 14 років), після – паспорт (копія). Заява від обох батьків, що завірена нотаріально. Дві фотографії (3,5 на 4,5 см) і одна (10 на 15 см). Квитанція про сплату адміністративного збору. Ідентифікаційний код та його копія (після 16 років). Копії українських паспортів батьків.

Важливо! Дізнавайтесь завчасно про необхідний пакет документів для оформлення закордонного паспорта, адже різні ситуації потребують різних довідок. Розкажіть про свою ситуацію працівнику установи і він допоможе вам вирішити питання.

Лоукостер Ryanair змінив правила перельоту

Компанія просить пасажирів заповнити кілька документів перед рейсом. Тим самим підтвердити, що вони ознайомлені з обмеженнями в країні, в яку вирушають.